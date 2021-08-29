До 31 августа собственники больших квартир и частных домов должны заплатить налог

Как передает Politeka.net со ссылкой на «РБК-Украина», в случае неуплаты налога до 31 августа украинцам грозят серьезные штрафы.

Отмечается, что, согласно закону, собственники квартир площадью более 60 кв. м и собственники домов площадью свыше 120 кв. м должны ежегодно платить налог за каждый «лишний» квадратный метр. Если этого не сделать вовремя, уже в сентябре сумма налога вырастет. Кроме этого, будут начисляться штрафы – 5% от суммы за первый месяц и 10% в последующие месяцы просрочки.

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Известно, что платежки с сумой, которую должен оплатить владелец квартиры, рассылали украинцам до 1 июля. На оплату счета дается два месяца, после чего начисляется пеня. Сумма налога рассчитывается с учетом минимальной зарплаты. Согласно закону, налог не должен превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Так, например, в 2021 году высшая сумма составила 70,8 гривен за метр, но местные власти могут уменьшить ее на свое усмотрение.

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