В Украине 30 августа существенно потеплеет, 35 градусов достигнет жара в восточных и южных областях.

Таковы прогнозы синоптиков, сообщает Politeka.

В Киеве будет небольшая облачность, температура до 28 градусов и небольшой дождь.

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  • Во Львове будет небольшая облачность и до 20 градусов.
  • В Луцке ожидается небольшая облачность и до 21 градуса.
  • В Ровно – небольшая облачность и до 19 градусов.
  • В Тернополе будет 21 градус и небольшая облачность.
  • В Хмельницком будет небольшая облачность и 19 градусов, ливень.
  • В Ивано-Франковске – небольшая облачность, небольшой дождь и 22 градуса.
  • В Черновцах – безоблачно, до 22 градусов.
  • В Виннице – до 21 градуса, гроза и небольшая облачность.

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  • В Житомире – до +24, дождь, небольшая облачность и гроза.
  • В Черкассах – небольшая облачность, до +28.
  • В Кропивницком – небольшая облачность и до +31.
  • В Полтаве – небольшая облачность, до +32
  • В Одессе – до +28 и практически безоблачно.
  • В Херсоне – небольшая облачность и до +35.
  • В Николаеве – до +33 и небольшая облачность.
  • В Запорожье безоблачно, ясно, до +34.
  • В Сумах – почти безоблачно и +30.

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  • В Харькове – до +32 и безоблачно.
  • В Днепре – до +33, безоблачно и ясно.
  • В Симферополе – до +33, ясно и безоблачно.
  • В Краматорске – до +32, ясно и безоблачно.
  • В Северодонецке – до +33.

Напоминаем, что дожди и жара разорвут Украину напополам, погода слетит с катушек

Как сообщала Politeka, сильные ливни затопят половину Украины

Также Politeka писала, жара покинет Одессу, температура опустится