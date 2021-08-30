В Украине 30 августа существенно потеплеет, 35 градусов достигнет жара в восточных и южных областях.
Таковы прогнозы синоптиков, сообщает Politeka.
В Киеве будет небольшая облачность, температура до 28 градусов и небольшой дождь.
- Во Львове будет небольшая облачность и до 20 градусов.
- В Луцке ожидается небольшая облачность и до 21 градуса.
- В Ровно – небольшая облачность и до 19 градусов.
- В Тернополе будет 21 градус и небольшая облачность.
- В Хмельницком будет небольшая облачность и 19 градусов, ливень.
- В Ивано-Франковске – небольшая облачность, небольшой дождь и 22 градуса.
- В Черновцах – безоблачно, до 22 градусов.
- В Виннице – до 21 градуса, гроза и небольшая облачность.
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- В Житомире – до +24, дождь, небольшая облачность и гроза.
- В Черкассах – небольшая облачность, до +28.
- В Кропивницком – небольшая облачность и до +31.
- В Полтаве – небольшая облачность, до +32
- В Одессе – до +28 и практически безоблачно.
- В Херсоне – небольшая облачность и до +35.
- В Николаеве – до +33 и небольшая облачность.
- В Запорожье безоблачно, ясно, до +34.
- В Сумах – почти безоблачно и +30.
- В Харькове – до +32 и безоблачно.
- В Днепре – до +33, безоблачно и ясно.
- В Симферополе – до +33, ясно и безоблачно.
- В Краматорске – до +32, ясно и безоблачно.
- В Северодонецке – до +33.
Напоминаем, что дожди и жара разорвут Украину напополам, погода слетит с катушек
Как сообщала Politeka, сильные ливни затопят половину Украины
Также Politeka писала, жара покинет Одессу, температура опустится