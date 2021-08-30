16-летняя девочка из Кривого Рога умерла на Арабатской Стрелке в селе Счастливцево во время отдыха в детском лагере.

Об этом сообщает Новый Визит.

По данным журналистов, трагедия произошла 29 августа, поздно вечером. Девочке во время танцев стало плохо. Она потеряла сознание. На частной машине ее отвезли в Геническую больницу. В поездке ребенка сопровождали медицинские работники из детского лагеря.

В приемном отделении больницы врачи констатировали смерть девочки. Сейчас идет выяснение причин смерти ребенка. Согласно медицинской справке, девочка была здоровой, у нее не было патологий, способных привести к смерти.

Ранее двенадцатилетний Тимофей Дегальцев умер в детской больнице Запорожья. Известно, что у мальчика остановилось сердце. Ему 50 минут проводили реанимацию, но эти усилия не дали результата. Тимофей – житель Запорожья. При физических нагрузках в лагере на Арабатской Стрелке ему стало плохо. Ребенок впал в кому.

Его отвезли в Геническую больницу. У Тимофея там впервые остановилось сердце. Его смогли запустить местные врачи. Директор детского лагеря Игорь Афанасьонок сообщил тогда, что Тимофей не жаловался на самочувствие. У него не было противопоказаний. Он купался, отдыхал, тренировался, участвовал в различных мероприятиях.

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