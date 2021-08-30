16-летняя девочка из Кривого Рога умерла на Арабатской Стрелке в селе Счастливцево во время отдыха в детском лагере.
Об этом сообщает Новый Визит.
По данным журналистов, трагедия произошла 29 августа, поздно вечером. Девочке во время танцев стало плохо. Она потеряла сознание. На частной машине ее отвезли в Геническую больницу. В поездке ребенка сопровождали медицинские работники из детского лагеря.
В приемном отделении больницы врачи констатировали смерть девочки. Сейчас идет выяснение причин смерти ребенка. Согласно медицинской справке, девочка была здоровой, у нее не было патологий, способных привести к смерти.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."
Украинцам пригрозили штрафами за неуплату налога, озвучены санкции: «до 31 августа…»
Трагедия у нового судьи "Танців з зірками" Макса Чмерковского, прощальное видео: "Я задыхаюсь, когда пишу это..."
Украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры: "Заслуженный артист, не поет на государственном..."
Ранее двенадцатилетний Тимофей Дегальцев умер в детской больнице Запорожья. Известно, что у мальчика остановилось сердце. Ему 50 минут проводили реанимацию, но эти усилия не дали результата. Тимофей – житель Запорожья. При физических нагрузках в лагере на Арабатской Стрелке ему стало плохо. Ребенок впал в кому.
Его отвезли в Геническую больницу. У Тимофея там впервые остановилось сердце. Его смогли запустить местные врачи. Директор детского лагеря Игорь Афанасьонок сообщил тогда, что Тимофей не жаловался на самочувствие. У него не было противопоказаний. Он купался, отдыхал, тренировался, участвовал в различных мероприятиях.
Напоминаем, что трагически закончились поиски 16-летней Вики
Как сообщала Politeka, людей сбили на остановке в Харькове
Также Politeka писала, что беда с ребенком вызвала резонанс в Украине