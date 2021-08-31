В Киеве пересмотрели правила для посещения родителями школ, теперь им потребуется предъявлять ПЦР-тест или COVID-сертификат.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Первого сентября в учебные заведения вернутся дети. Задача городских властей — максимально обезопасить их от рисков заболеть», - заявил Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА.

В пресс-службе подчеркнули, что, если у родителя не будет указанных документов, в здание школы его не впустят, поскольку предъявить их надо на входе. При этом, тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прихода в школу.

Николай Поворозник подчеркнул, что новые ограничения приняли члены комиссии по ТЭБ и ЧС.

Ранее стало известно, что с первого сентября при «зеленом уровне» эпидемической опасности, продолжит действовать ряд ограничений. Массовые тематические, научные и образовательные мероприятия остаются под запретом. Также нельзя будет входить группами в здания, в частности в период поступления в ВУЗ.

Для регионов из «оранжевой» и «желтой» зон предусмотрены еще более суровые ограничения. В частности, учебный процесс нельзя будет начать, пока 20% учителей и других работников заведения пройдут полный курс вакцинации и не предоставят соответствующие документы.

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