Решение НКРЭКУ об отмене ценового ограничения на внутрисуточном рынке может негативно повлиять на финансовое состояние реальных производителей электроэнергии и поставить под угрозу подготовку энергосистемы к зиме.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором... НКРЭКУ на завтрашнем заседании планируют внести изменения в «ковидного» постановления, предусматривающий требование участникам рынка до 1 октября 2021 года в своих заявках на ВГС указывать цену на э/э не меньше значения 100,5% от цены РДН. Следствием отмены этой нормы станет снижение средней цены РДН и возврат манипуляций и схем по торговле воздухом", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на практике это решение НКРЭКУ поставит генерирующие компании в безвыходное положение полного отсутствия денежных ресурсов на закупку угля на старте ОЗУ.

«Дальнейшее снижение цены РДН пагубно повлияет на покупательную способность генерирующих компаний и поставит под угрозу срыва подготовку к осенне-зимнему периоду. А предпосылки реализации этого сценария сейчас крайне высоки", - добавил эксперт.

Эта ситуация, по мнению эксперта, может привести к тому, что Украина окажется в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного недобросовестными трейдерами-спекулянтами, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась. Манипуляции трейдеров были приостановлены и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.