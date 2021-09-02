Все тепловая генерация находится в глубочайшем финансовом кризисе из-за длительной работы в нерыночных условиях при цене на электроэнергию ниже реальной себестоимости

Об этом заявил первый заместитель председателя Всеукраинской Энергетической Ассамблеи (ВЭА) Юрий Саква в интервью изданию «Энергобизнес».

«Вся тепловая генерация, вместе с ТЭЦ, независимо от форм собственности пребывает в состоянии глубокого финансового кризиса. Потому что оборотные средства и рабочий капитал надежно "вымыты" искусственно спровоцированными нерыночными ценами и убыточной работой. Средств на своевременный ремонт оборудования и закупку угля по актуальным ценам на сегодня нет», - сообщил Саква.

Он подчеркнул, что сегодня стоимость угля на смежных европейских рынках достигает $150 за тонну (рост по сравнению с 2020 г. в 3 раза), а газа — до $550 за тыс. куб м (рост в 3 раза). Оптовая цена на э/э на европейских рынках также возросла в 2-3 раза.

При этом украинский административно управляемый рынок э/э никак не отреагировал на эти мировые тренды.

«За последние два года найдены десятки искусственных способов, чтобы цены снизить или, в крайнем случае, их не повышать», - отметил Саква.

Такая ситуация создает угрозу для энергетической безопасности страны, уверен эксперт.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.