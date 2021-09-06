Общественный деятель Виктор Андрусив в программе "Tiger news" с Петром Охотиным рассказал, почему в Украине нет своего Илона Маска

Виктор Андрусив рассказал, почему в Украине не появляются свои Илоны Маски.

"Я когда-то встречался с Бендукидзе (политик и предприниматель, - ред.), и ему задают такой вопрос, говорят, "Как нам сделать так, чтобы у Украины вышло? Есть простой рецепт?". Это вообще такой наш комплекс неполноценности. Мы таким занимаемся, своеобразным онанизмом на чужой успех... Он сказал: "Вам надо простой рецепт? Смотрите, Ян Кум украинец, создатель Twitter. А теперь представляем, что он сделал Twitter в Украине. И убираем все, что ему мешает стать Яном Кумом". Но это на самом деле не работает, потому что ключевая история Украины – это отсутствие доступа к средствам", - сказал Андрусив.

По его словам, выдающиеся открытия становятся большими, когда в них вливают сотни миллионов долларов, а не просто после создания.

"Если говорить о стране, это кризис идеологии. То есть, у нас нет идеологии... Мы свое достоинство, которое у нас также есть, как у всех людей, мы не имеем на что спереть в сегодняшнем дне, потому что мы ничего для этого не делаем... Это выражается в таких фразах, которые мы слышим в повседневной жизни. Ты приходишь с какой-то идеей, и тебе первое, что говорят — где-то это уже было. Это кризис идеологии. Люди не вдохновлены, они не ищут каких-то прорывов", - добавил Виктор Андрусив.

Как сообщала Politeka, в Украине заработает интернет-площадка для привлечения инвестиций в угольные города.

Также Politeka сообщала, что Мерило заявила, что пока ты не уверен, что сможешь защитить свое имущество, ты не станешь инвестировать в страну.