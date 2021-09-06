Системный оператор НЭК «Укрэнерго» зафиксировал рост запасов угля на складах ТЭС за прошедшую неделю на 6,4%
Об этом говорится в сообщении госкомпании.
«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшилась. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 52,9 тыс. Тонн, тогда как расход - 49,9 тыс. тонн. Однако, запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими», - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 6 сентября на складах ТЭС находится 766 тыс. тонн угля, что на 6,4% больше, чем на утро 30 августа (720 тыс. тонн).
В частности, запасы газового угля по сравнению с 30 августа выросли на 12,5% до 540 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 5,8% до 226 тыс. тонн.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.
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В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.