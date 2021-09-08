Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым нужно быть особенно внимательными в этом месяце

Четырем знакам Зодиака будет несладко, их ждут проблемы и неурядицы в разных жизненых сферах.

Астрологи издания Kolezanka назвали четыре знака, которых ждут большие разочарования этой осенью.

Лев

Все построенные планы внезапно обрушатся как мираж. Львам потребуется заново искать свою внутреннюю мотивацию, чтобы вернуться к своему обычному ритму жизни. Этот период не будет длиться вечно.

Весы

Представители этого знака почувствуют замешательство, как жить дальше. Будущее для них неопределенно, поэтому каждый шаг кажется пугающим и опасным. Весам нужно начать все с нуля и будут готовы к новой жизни.

Стрелец

В ближайшее время у Стрельца будут проблемы в отношениях. Непонятные ситуации, конфликты, упущения - все это может стать источником глубокого недовольства. Для решения этой проблемы им понадобиться успокоиться.

Козерог

Вспыльчивые Козероги рискуют стать настоящим эпицентром конфликта. На любую критику они ответят агрессией. Более того, большинство спорных ситуаций будут происходить на работе. Им необходимо быть осторожными и избегать ссор с руководством.

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