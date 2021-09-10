Политолог Руслан Бортник в прямом эфире на канале «Знай 24» рассказал о незащищенности людей и бизнеса в нашей стране. По его словам, крупный бизнес слабо защищен, как и люди, которые не имеют своей четкой позиции.

«Крупный бизнес может лоббировать свои интересы, но он тоже слабо защищен, особенно в ситуации, когда не работают суды и правоохранительная система. Крупному бизнесу есть что терять – у него большие активы, которые он не может положить в сумку и уйти с ними», - подчеркнул эксперт.

По словам Бортника, люди так же не защищены, как и крупный бизнес.

«Никто вас защищать не будет – только вы сможете защитить сами себя. Если вы будете проявлять более активную гражданскую позицию, как бы это не звучало, но это означается добиваться, ходить скандалить, писать», - подчеркнул политолог

По мнению Бортника, если человек боится проявить свою позицию, то никто его не будет защищать. Как отметил политолог, если вы не будете занимать позиции каких-то политиков, то они не смогут вас представлять.

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