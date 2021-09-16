Запасов угля на государственной Калушской ТЭЦ осталось на 4 дня работы, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

На складах госТЭЦ находится всего 2000 тонн угля, что в 16 раз ниже установленного Министерством норматива (32000 тонн).

В конце августа Калушская ТЭЦ остановилась из-за отсутствия угля. Причина – отсутствие средств на его закупку.

Руководство станции уведомило НКРЭКУ, что искусственные ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове, в котором работает ТЭЦ, не покрывают минимальную себестоимость производства электроэнергии.

Руководство ТЭЦ призвало НКРЭКУ пересмотреть заниженные прайс-кепы, чтобы не допустить срыв отопительного сезона в регионе.