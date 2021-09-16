Украинская блогерша Таисия Маламан, известная как di.rubens, подала в суд на Анатолия Штефана, бойца ООС и офицера ВСУ.

Об этом сообщили сослуживцы офицера в Facebook.

Известно, что в иске Таисия Маламан требует материальной компенсации и она восстановления репутации. Украинские военные предположили, что девушку в информационной войне с нашей страной начали использовать пророссийские силы.

Маламан потребовала от украинского офицера публичных извинений. Также в иске идет речь об удалении имени блогерши из базы Миротворца и выплате 150 тыс. грн. Эти деньги Таисия Маламан, по ее словам, потеряла из-за аннуляции рекламных контрактов, ранее заключенный ею с несколькими крупными компаниями. Волонтеры и побратимы заявили, что окажут информационную и правовую поддержку Штефану.

Отметим, что в 2021 году di.rubens записала видео на Аллее Небесной Сотни. В ролике она продемонстрировала симпатию к Российской Федерации. Анатолий Штефан, участник боев в Донбассе, распространил информацию об этом инциденте. Таисия Маламан назвала военного позором армии Украины.

В свою очередь, сторонники офицера иск в суд со стороны блогерши расценили, как информационную диверсию, а также информационной атакой на ВСУ.