С момента ее исчезновения прошло уже два года.

В Волынской области жительница села Грушевка вернулась домой несмотря на то, что ранее ее успели объявить в розыск и даже похоронить.

Об этом сообщает 24 канал.

Известно, что женщину зовут Валентина Рыжкова. С момента ее исчезновения прошло уже два года. Тогда она покинула свой дом и бесследно пропала. Большая часть жителей села отправились на ее поиски, но они оказались безрезультативными. На местной свалке правоохранители обнаружили труп неизвестной женщины. На его опознание пригласили родственников Валентины.

Пожилая мать женщины сообщила, что невестка, внук и сын узнали в покойной именно Валентину. По словам матери, цвет волос и рост сходились. Даже одежда сходилась с той, которую обычно носила пропавшая. Мать рассказала, что женщину похоронили, семья носила траур и успела смириться со своей потерей.

Со дня похорон прошло четыре месяца, когда в доме семьи Валентины раздался звонок. На связи были санитары психиатрической больницы. Представители лечебного учреждения рассказали, что некоторое время назад нашли на улице женщину, которая сейчас пришла в сознание. Пострадавшая сама представилась и рассказала о семье. Валентина вернулась домой, а правоохранители начали расследовать смерть женщины, которую похоронили вместо нее.

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