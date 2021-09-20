На протяжении последних 3 месяцев почти все...

В Украине 98,1% людей, которые попадают в больницы с коронавирусом не проходили вакцинацию.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ со ссылкой на Игоря Кузина, главного государственного санитарного врача.

«На протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные", - отметил Кузин.

По словам медицинского чиновника, в Украине стремительно ухудшается эпидемическая ситуация. За сутки число новый коронавирусных больных двукратно увеличилось. В пересчете на неделю рост еще более пессимистичный – с 3,3 тыс. человек до 6 тыс. с 13 до 17 сентября. В пресс-службе МОЗ подчеркнули, что в наибольшей степени рискуют стать жертвой коронавируса, люди, которым сегодня более шестидесяти лет.

Дополнительная угроза инфицирования тяжелой формой болезни и возможной смерти встала и перед жителями нашей страны, которые каждый день встречаются со множеством посторонних людей. В эту группу входят работники госорганов, соцработники, педагоги и медики.

Отметим, что по официальным данным, количество людей, которых забирают в больницу с коронавирусом уже превысило установленную норму в одиннадцати областях нашей страны. При этом, вакцину от коронавируса за сутки успели получить более 36 тыс. украинцев.

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