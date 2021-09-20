При введении желтой зоны карантина, в Украине начнет действовать ряд дополнительных ограничений.

О том, что именно могут закрыть и запретить, сообщает РБК – Украина.

По данным экспертов, ужесточить карантин могут уже на нынешней неделе, поскольку Кабмин уже изменил правила карантина законодательно. Чиновники пообещали не прерывать учебный процесс в детских садах, школах и высших учебных заведениях, если 80% сотрудников в них получили по меньшей мере один укол вакцины. Подтвердить свой статус педагоги смогут, используя COVID-сертификаты и международные свидетельства. Отметим, что в некоторых областях решено вовсе закрыть школы, в которых вакцинированных окажется меньше. При этом перехода на дистанционку для учеников этих школ не будет.

При переходе в желтую зону под запретом оказываются массовые мероприятия. Залы разрешили заполнять зрителями на две трети, а посетителей размещать не плотнее одного на четыре квадратных метра. Столы в кафе обязаны отдалить на полтора метра.

Фитнес-центры и спортивные залы смогут принять только одного посетителя на десяти квадратных метрах. В соответствии с новыми правилами, ограничения прекращают действовать, если все посетители заведения и 80% его персонала вакцинировались от коронавируса.