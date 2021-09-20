Пара поженилась и сейчас они планируют завести ребенка

19-летняя жительница США Одри Шайенн-Смайли Мун рассказала о браке с 61-летним мужем Кевином. Родители девушки не одобрили их отношения и даже вызывали на мужчину полицию.

Об этом пишет издание Daily Star.

Юная Одри, офицер военной полиции, познакомилась с будущим избранником на сайте знакомств в начале прошлого года. Несмотря на разницу в возрасте в 42 года, девушку заинтересовала его биография – пожилой мужчина оказался ветераном военной полиции.

"Наш первый разговор был о вооруженных силах, потом он спрашивал обо мне, и мы стали очень открытыми. Мы говорили обо всем. Кевин мне кажется очень красивым. Что делает наши отношения такими прекрасными и идеальными? Это наша постоянно растущая любовь друг к другу", – сказала Одри.

Через несколько месяцев переписки они признались друг другу в любви и стали парой. В июле прошлого года впервые встретились и поцеловались.

По их словам, это было любовь с первого взгляда. Они считают, что возраст не имеет значения, так как у них много общего и между ними глубокая связь.

До встречи с Одри Кевин был женат на протяжении 19 лет и у него есть двое детей – 16 и 23 года. Его дети поддерживают новые отношения отца.

1 августа 2021 года пара поженилась в небольшой часовне в Неваде, США. Теперь они планируют построить большой дом, родить ребенка и жить счастливо.

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

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