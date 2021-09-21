Двоюродная сестра бывшего политузника Кремля Олега Сенцова негативно высказалась об Украине

Так, Наталья Каплан назвала в Facebook Украину "наихудшей страной для эмиграции".

"На**й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", – заявила Каплан.

В комментариях пользователи сети допустила, что сестру Сенцова взломали, но она снова повторила, что не может жить в Украине.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", – отметила Каплан.

Отметим, что до 2019 года она была гражданкой РФ, но указом президента Украины она получила украинское гражданство.

"В России тебе крышка, ты и сама знаешь. Долго впрягалась за другого человека, для себя ничего не делала, сейчас всё потеряло смысл. Надеюсь, тебе помогут", - пишут в комментариях украинцы.

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