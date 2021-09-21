Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как метеозависимым людям можно нейтрализовать воздействие на них магнитных бурь.

«Магнитные бури в сентябре 2021 года будут достаточно сильными и негативно отразятся на здоровье человека. Геомагнитные колебания оказывают влияние на биоритмы человека, центральную нервную систему и сердечно-сосудистый ритм. Магнитные бури в сентябре могут вызвать значительное ухудшение самочувствия, скачки давления, проблемы с сердцем, бессонницу и раздражительность», - рассказала Завальнюк.

Она сообщила, что с 18 по 21 сентября ожидаются самые сильные магнитные бури – 4-5 баллов – и к ним метеозависимым людям необходимо будет подготовиться заранее: запастись лекарственными препаратами, больше отдыхать, не нервничать и, по возможности, оставаться дома.

«Врачи рекомендуют в такие дни быть максимально внимательными к своему самочувствию. Полностью уберечься от этого невозможно. Если вы метеозависимый человек, то будете чувствовать все эти возмущения. Однако можно постараться максимально их нейтрализовать», - говорит Завальнюк.

Журналистка рассказала, что для этого следует пить много чистой воды, не употреблять алкоголь, не нервничать, употреблять в пищу как можно меньше жирного, копченого, соленого и острого, а больше овощей и фруктов. Кроме этого, по словам Завальнюк, в эти дни важен полноценный отдых, поэтому следует хорошо выспаться и желательно не нервничать.

«Основное правило: не переедать. Магнитные бури и так стресс для организма, и переполненный желудок явно не пойдет ему на пользу. Обжорство может стать причиной расстройства желудка, тошноты, сердечного приступа. Чрезмерные приемы пищи и в обычные дни не слишком полезны, а во время магнитных штормов становятся серьезным фактором риска», - отметила журналистка.

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