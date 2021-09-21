Мне жаль, что двоюродной сестре Наташе сейчас плохо

Бывший политзаключенный Кремля и режиссер Олег Сенцов объяснил резкие высказывания двоюродной сестры Натальи.

Об этом он написал в Facebook.

«Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько», - написал Сенцов.

Режиссер поблагодарил сестру за поддержку, которую она оказывала ему на протяжении многих лет. Украинцев он призвал отнестись с пониманием к психологическому состоянию, в котором долгое время находится Наталья.

Комментатор Светлана Козина отметила, что Наталье нужна психологическая помощь, а не отъезд, поскольку в другой стране может быть еще хуже, а обратной дороги больше не будет.

«Не бывает женщина немножко беременной, вор – немного вором, коллаборационист – слегка предателем. Пусть немного выбросит свой биометрический украинский паспорт», - отметил Игорь Лапин.

«Я знаю и очень уважаю Наталью и искренне сочувствую. Ей действительно сейчас очень плохо», - подтвердил пользователь Климент Крим.

Ранее Наталья Каплан написала в Facebook, что она покидает Украину. Гражданство ей на основании указа президента предоставили в 2019 году.

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