В Днепре школу №136 взяли под усиленную полицейскую охрану после сообщения о вооруженном мужчине и угроз в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента гуманитарной политики горсовета Днепра.

«Администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о сложившейся ситуации. Просим успокоить детей!», - отметили в департаменте.

Ранее неизвестный опубликовал в TikTok видео с угрозами, в частности: «Сегодня ваш последний день». В настоящее время профиль пользователя, который распространял соответствующие угрозы в социальной сети заблокировали.

Еще одно происшествие случилось 21 сентября. Ученики рассказали, что в этот день видели, как мимо учебного заведения прошел мужчина, который был вооружен дробовиком. В соответствующем департаменте горсовета подтвердили, что подозрительного пользователя в социальной сети заблокировали. Правоохранители продолжают проводить необходимые следственные действия. 22 сентября в школу прибыли представители оперативной следственной группы. Следователи начали работать с семи часов утра. Патрульные полицейские остались на дежурство в учебном заведении. В департаменте гуманитарной политики также отметили, что подали заявление в киберполицию.

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