В Борисполе сотрудники компании заказали суп из заведения и нашли в нем пожеванную жвачку.

Об этом сообщает ТСН.

Клиенты засняли, как среди брокколи и картофеля плавает жвачка. Люди, работающие в офисе, пожаловались на заведение, из которого доставили еду. Там вину в произошедшем отрицают.

Представители заведения подчеркнули, что обвинения беспочвенны, поскольку никто в их команде не ест жвачек, поэтому подобное не могло произойти. В ресторане отметили, что факт все же проверят, а руководитель заведения уже занялась просмотром записей видео, которое засняли камеры наблюдения.

Ранее жительница Днепра нашла в приобретенном мороженом лишний ингредиент. Им оказался обломок зуба, неизвестно, как туда попавший. Случаи, когда украинцы находят в еде посторонние предметы достаточно много. В частности, один из них произошел некоторое время назад в Херсоне. Там с сюрпризом оказалась колбаса их местного магазина. Кроме того, жители Харькова заметили, как мышь пробежала по расположенным в супермаркете контейнерам, в которых находились мясные изделия. Покупатель пожаловался на произошедшее сотруднику магазина. Последний попытался поймать мышь пакетом, но ей удалось скрыться. Также известно о случае, когда жительница Полтавы купила шашлык с обломком иглы внутри.

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