В Черновцах вспыхнула мебельная фабрика

Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Черновицкой области Сергей Бабчук.

Так, в Черновцах ввечером четверга, 23 сентября, произошел пожар на мебельной фабрике. Предприятие расположено на улице Хотинской, столбы дыма было видно издалека.

По предварительным данным, пострадавших нет, проводить эвакуацию персонала не пришлось.

Все детали и причины ЧП выясняются.

К слову, на днях на Харьковщине вспыхнул мощный пожар.

21 сентября в шесть утра пожарные получили сообщение о пожаре на территории частного предприятия по переработке мяса в Люботине.

Спасателей вызвали сотрудники цеха.

На момент прибытия пожарных в помещении приемки сырья горел котел для варки продукции, электрощитовая и утеплитель холодильника на площади 15 квадратных метров.

Вероятной причиной возгорания было короткое замыкание в электрощитке и возгорание кабелей в холодильной камере.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Украине вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих украинцев, заявление спасателей