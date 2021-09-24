Фонд Рината Ахметова уже четвертый год подряд проводит проект Неделя Мирных. Его главная цель - привлечь внимание к судьбам мирных жителей Донбасса, чьи жизни вооруженный конфликт на востоке страны навсегда разделил на «до» и «после»

В рамках Недели Мирных этого года в течение нескольких дней в Виннице и Харькове появились Аллеи «Голоса Мирных. Розы Мирных». Каждая посаженная роза символизирует одну историю, хранящуюся в уникальном Музее «Голоса Мирных» (детальнее о проекте здесь).

– Фонд Рината Ахметова проводит в Украине Неделю Мирных каждый сентябрь с 2018 года. Задача проекта ‒ поддерживать мирных жителей Донбасса, делать их и их жизни видимыми, а их истории ‒ рассказанными. В своё время именно Неделя Мирных стала импульсом для создания Фондом Рината Ахметова Музея «Голоса Мирных». Музей собирает самый полный архив свидетельств очевидцев войны на Донбассе. Наша цель ‒ 10 000 историй до конца этого года и 100 000 ‒ до конца 2025 года. В нашем Музее каждая история имеет значение, каждый Мирный Донбасса важен», ‒ отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Она напомнила, что в 2014 году был создан Гуманитарный Штаб «Поможем» Фонда Рината Ахметова, который оказал мирным жителям Донбасса беспрецедентную по своим масштабам помощь и спас 3,5 млн жизней.

В рамках Недели Мирных стартовал Всеукраинский конкурс эссе «Один день» для школьников, посвящённый трагедии Мирных на Донбассе. Он проводится при поддержке Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины. С уроком-анонсом конкурса в Алексеево-Дружковскую общеобразовательную школу-интернат №13 приехал амбассадор Фонда, известный ведущий телеканала «Украина» Игорь Пупков (детальнее о проекте здесь).

Также Фонд Рината Ахметова совместно с «Медиа Группой Украина» и ФК «Шахтер» запустил Всеукраинский онлайн-проект #ОдинДень2014. В рамках проекта тысячам украинцев был задан вопрос ‒ в какой день для каждого из них началась война на Донбассе. Фонд Рината Ахметова призывает украинцев на личных страницах в социальных сетях рассказать свои истории, добавив хештеги #ОдинДень2014, #ГолосаМирных и #ФондРинатаАхметова. Планируется собрать 1000 таких историй и выпустить книгу. Чтобы помнили. Ради лучшего будущего (детальнее о проекте здесь).

Кроме того, в Мариуполе будет установлена аудиоскульптура «Домой», посвященная историям Мирных. Звуковая арт-инсталляция, авторства современного украинского художника Виталия Кохана, символизирует надежду на возвращение домой.

Неделя Мирных ­– часть беспецендентного проекта Фонда Рината Ахметова Музей «Голоса Мирных». В нем уже собрано свыше 2000 историй, что делает Музей крупнейшим в Украине собранием свидетельств очевидцев военных событий. Он призван максимально широко освещать основную и наиболее болезненную тему вооруженных конфликтов – судьбы мирных жителей.

Если вы житель Донбасса, расскажите свою историю нам, Музею «Голоса Мирных», а мы расскажем ее миру. Для этого перейдите по ссылке и заполните небольшую анкету. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 0800509001 и попросить о психологической помощи. Ее оказывают специалисты, которые прошли обучение по курсу «Травма войны». Если вы работаете с историями Мирных и заинтересованы в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова в рамках Недели Мирных и Музея «Голоса Мирных», напишите или позвоните нам.