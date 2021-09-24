Бурштынская ТЭС подключила все доступные 8 энергоблоков для покрытия потребления электроэнергии в условиях проблем Калушской ТЭЦ с углем.

Об этом свидетельствуют данные НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на 12: 00, по данным системного оператора, Бурштынская станция несет нагрузку 1103 МВт.

Ни одна другая станция в энергосистеме не несет нагрузки 8 энергоблоками.

В то же время, по данным Министерства энергетики, другая электростанция в Бурштынском энергоострове – Калушская ТЭЦ переживает проблемы из угля за дефицита средств для его оплаты.

Руководство Калушской ТЭЦ просит правительство и НКРЭКУ повысить ценовые ограничения до уровня хотя бы минимальной себестоимости производства тока на ТЭЦ и ТЭЦ.

Ранее на Бурштынской ТЭС сообщали, что отпуск электроэнергии на станции за 8 месяцев этого года составил 4.6 млрд кВт*ч электроэнергии.

В 2021 году Бурштынская ТЭС поддержала ОЭС Украины частью своих маневровых мощностей. Разворачивая энергоблока по команде НЭК «Укрэнерго» в энергосистему Украины, туда отпустили 466 млн квт*ч электроэнергии, что вдвое больше, чем за 8 месяцев прошлого года.