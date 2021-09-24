В Кривом Роге директриса школы так сильно отчитала восьмиклассницу, что у нее едва не случился гипертонический криз.
Об этом рассказал депутат райсовета Юрий Понькин в Facebook.
"Девушка опоздала на урок из-за транспортных неурядиц. Урок проводила директор школы Ольга Лузан, дама известная взрывным характером и хамскими манерами», - сказал Понькин.
По его словам, в оценках директора он исходил из рассказов бывших коллег и слов родителей других учеников школы. По словам девушки, педагог кричала на нее на протяжении десяти минут. Когда наступила перемена, классная руководительница заметила, что у ее ученицы тремор. Учительница отвела девушку к находящемуся в школе медику. Ей измерили давление, прибор показал – 140 на 90. Таблетка не помогла и в школу вызвали скорую помощь.
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По словам Понькина, происшествие случилось в школе №48. Депутат сообщил, что у девушки есть хронические заболевания и директор об этом знала. По его словам, он ждет пока отреагируют представители облсовета и местные чиновники, а также сам попытается повлиять на ситуацию. В случае, если девочку попытаются затравить в школе, депутат пообещал обратиться в полицию. Депутат сообщил, что это уже не первый скандал в котором фигурируют работники этой школы.
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