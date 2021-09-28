В Закарпатской области в городе Берегово пара подошла к своей машине и стала свидетелем того, как неизвестный пишет что-то на стекле баллончиком.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
По данным правоохранителей, происшествие случилось на улице Вокзальной 27 сентября. Владельцы сделали замечание неизвестному человеку. Он достал газовый пистолет и выстрелил из него в мужчину. Женщину неизвестный ударил по лицу. После преступления, мужчина скрылся.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний парень. Он находился под действием наркотиков. Полицейские изъяли у него газовый пистолет, три грамма метамфетамина и десять граммов марихуаны. Мужчину отправили в изолятор. По данным правоохранителей, задержанного ранее уже судили за наркопреступления. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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Отметим, что послание, которое он оставил на заднем стекле припаркованной машины гласит: "Вика моя убью". Что заставило его написать именно эту фразу на данном автомобиле пока неизвестно. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и мотивы преступления.
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