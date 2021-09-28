Цены на уголь в Европе выросли до исторического рекорда в 200 долларов за тонну, в то время как украинские ТЭС страдают из-за дефицита топлива.
Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
«Вследствие дефицита газа на европейском рынке, производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что повлекло рост цен до рекордного с 2008 года уровня - более $200 за тонну. Всего за день цена взлетела на $29,25 за тонну или на 16,96%», - сообщил нардеп.
Он подчеркнул, что сейчас украинские ТЭС вынуждены закупать уголь за рубежом из-за его нехватки на складах.
Несмотря на исторический рост стоимости угля, государственные шахты вынуждены продавать свою продукцию по 1650 грн/т (60 долларов/тонну).
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"Государственные угледобывающие предприятия едва сводят концы с концами. Относительно цены на уголь-она, вероятно, остается одной из самых низких. Госшахты Украины сегодня в лучшем случае вынуждены продавать уголь по 1650 грн за тонну, рядовой уголь забирают на «Центрэнерго» вообще по 800 грн за тонну», - сообщил Волынец.
Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.
Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.
В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.