Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРПЭК) призвала регулятор НКРЭКУ не допустить полной остановки Калушской ТЭЦ накануне отопительного сезона и исправить ситуацию с аномально низкими прайс-кэпами в регионе

Об этом говорится в письме ассоциации в НКРЭКУ и Министерство энергетики.

"Из-за экономически необоснованных ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове, ГП «Калушская ТЭЦ-НОВА», уже почти месяц работает в кризисном режиме критически малых запасов угля и уже несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива на станции. Для стабилизации ситуации единственным возможным шагом является приведение прайс-кэпов на РДН в острове Бурштынской ТЭС до уровня прайс-кэпов на РДН в ОЭС Украины», - говорится в письме ассоциации.

По ее данным, при себестоимости производства электроэнергии 2,07 грн/кВт.ч государственная ТЭЦ вынуждена продавать ток не выше 1,5 грн/кВт.ч. Ценовые ограничения в ночные часы составляют 96 коп./ кВт.ч, днем-2,05 грн / кВт.ч.

Такая ситуация привела к многочисленным остановкам ТЭЦ и невозможности начать отопительный сезон. Напомним, по данным Министерства энергетики Калушская ТЭЦ по состоянию на конец сентября осталась без угля и из-за дефицита средств не имеет возможности его закупать.

Проблемы с углем государственная ТЭЦ испытывает с конца августа. Руководство Калушской ТЭЦ несколько раз просило правительство и НКРЭКУ повысить ценовые ограничения до уровня хотя бы минимальной себестоимости производства тока на ТЭЦ и ТЭЦ.