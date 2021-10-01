Магнитные бури ударят по здоровью украинцев
Так, специалисты составили подробный график активности Солнца, из-за чего будут страдать метеозависимые украинцы.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, небольшие бури "желтого" уровня ожидаются 5, 10 и 19 октября.
Также сегодня, 1 октября, в действии магнитная буря "красного" уровня. Судя по опубликованным данным, ближе к вечеру она исчезнет.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Комаров из "Мир наизнанку" проник в закрытую для СМИ и очень опасную зону: "Все гремит, горит, падают обломки размером с дома"
Звезда "Танців з зірками" Дмитрий Жук после разрыва с женой изменил внешность: неожиданные кадры
Дикусар сделал признание после эфира "Танців з зірками", зацепив экс-партнершу Сумскую: "За твои слова..."
Судья "Україна має талант" Мишина сообщила украинцам печальную новость: "Не планируется..."
Медики рекомендуют украинцам в эти дни:
• воздержаться от алкоголя и курения;
• исключить из рациона тяжелую пищу и пить меньше кофе;
• употреблять как можно больше жидкости, в том числе травяных чаев или легких компотов;
• часто проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе (утром и вечером);
• отказаться от физических и эмоциональных нагрузок;
• держать рядом аптечку с лекарствами, следить за давлением в дни солнечной активности.
Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.
Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.