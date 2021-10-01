Магнитные бури ударят по здоровью украинцев

Так, специалисты составили подробный график активности Солнца, из-за чего будут страдать метеозависимые украинцы.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, небольшие бури "желтого" уровня ожидаются 5, 10 и 19 октября.

Также сегодня, 1 октября, в действии магнитная буря "красного" уровня. Судя по опубликованным данным, ближе к вечеру она исчезнет.

Медики рекомендуют украинцам в эти дни:

• воздержаться от алкоголя и курения;

• исключить из рациона тяжелую пищу и пить меньше кофе;

• употреблять как можно больше жидкости, в том числе травяных чаев или легких компотов;

• часто проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе (утром и вечером);

• отказаться от физических и эмоциональных нагрузок;

• держать рядом аптечку с лекарствами, следить за давлением в дни солнечной активности.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.