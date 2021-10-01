На канале «Православная церковь» настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана Украинской Православной Церкви протоиерей Сергий Ющик поднял тему молитв по умершим и рассказал о них подробнее.

По словам протоиерея, для Православной церкви литургия является важнейшей молитвой за умерших. «Мы имеем в Чинопоследовании богослужения обязательное указание, в каких местах и где во время литургии совершается молитва об усопших: это и на проскомидии, и после земного поклона перед дарами на литургии», - рассказывает он.

В частности, Ющик ссылается на Кирилла Иерусалимского, а это середина 4 века, который также подчеркнул важность литургической молитвы. «Но также есть и другие разновидности: это разновидности небольших молитвословий об усопших, которые только дополняют евхаристическую молитву», - отмечает священнослужитель. Как он рассказывает, на литургии после евхаристического канона священнослужитель обязательно должен вспоминать после Святых усопших - за них его просят молиться.

В целом же, говорит настоятель, в православии молитва за умерших существует с момента создания самой церкви. «Фактически, мы находим косвенные упоминания апостола Павла, где он говорит, что он молится об одном из своих собратьев, чтобы тот обрел милость пред Богом, подразумевая, что он уже упокоился», - рассказывает Ющик.

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