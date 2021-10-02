Боксер Иван Редкач сделал новое заявление относительно украинцев

Украинский спортсмен решил заступиться за Александра Усика и снова оскорбил украинский народ.

Редкач опубликовал у себя в Instagram скриншот новости с сайта РФ: "Русский гражданин Украины": боксер Усик собирается ехать в Крым".

Заголовок разозлил боксера и он решил высказать свое мнение об украинцах, несмотря на то, что материл был размещен на российском сайте.

"Не поф*г, куда он поедет? Вот народ в Украине дикий. Я тоже хочу в Крым. Умничка, Саша", – написал Редкач.

К слову, Иван Редкач, которому предложили гражданство РФ, озвучил свой окончательный ответ

35-летний боксер, который родился на Сумщине, а сейчас живет и тренируется в США, заявил, что очень любит Украины и не за какие соблазны не поменял гражданство.

"Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья, гражданство Украины я не поменял. Ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а еще мне нравится наш крутой президент", - написал спортсмен.

Свой пост он сопроводил видео, на котором держит украинский паспорт. В кадре также звучит песня группы "Гринджолы" "Разом нас багато".

Отметим, что ранее Иван Редкач заявлял, что россияне ему предлагали сменить гражданство и даже обещали заплатить 500 тысяч долларов за это.

Напомним, что скандальный украинский боксер Редкач признался в нелюбви к соотечественникам: "Стадо баранов"

Как сообщала Politeka, Горуна резко высказался об украинских боксерах: "Усика и Ломаченко используют".

Также Politeka писала, что чемпионка РФ рассказала о дружбе с украинскими спортсменками.