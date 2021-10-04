В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат, руководитель практики гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко объяснил, как обеспечивается невозможность продать имущество в процессе его разделения между супругами в суде.

По словам адвоката, во время судебных процессов по разделу имущества супругов, один из супруговможет добиться ареста на определенное имущество, чтобы другой не смог его продать, подарить или иным способом отчудить и избежать разделения.

«Если мы говорим об аресте, то это актуально, если это счет в банке. Суд может наложить арест на половину средств на счете в банке, если жена подала иск о разделе имущества. Например, она в этот иск включила и средства на счетах в банке, которые хочет поделить, и по ее ходатайству суд может наложить арест на половину из них», - рассказал Бабенко.

По недвижимости, отметил адвокат, практика не столь однозначна, поэтому некоторые судьи накладывают арест, некоторые - нет. Он объяснил, что даже при отсутствии этого ареста, согласно закону, человек не сможет продать это имущество, так как нотариусы проверяют, приобретенное ли оно во время пребывания в браке, и если это действительно так - они требуют согласие другого супруга.

«Есть такая проблема, что даже в процессе судебного разбирательства в отношении раздела имущества или даже когда его еще нет, могут продать автомобиль. Судебная практика такова, что не признается этот договор купли-продажи недействительным. Но если жена хочет компенсацию, то она имеет право взыскать с мужа половину стоимости этого имущества», - добавил Бабенко.

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