Украинский комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призывает НКРЕКУ и Минэнерго безотлагательно решить ситуацию с отсутствием угля на Калушской ТЭЦ, подняв ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове до уровня остальной части Украины.
Об этом говорится в письмах ICC Ukraine к министру Герману Галущенко и председателю комиссии Валерию Тарасюку.
«Обращаемся к вам с просьбой принять немедленные меры для создания равных и недискриминационных условий деятельности на рынке электроэнергии в Бурштынском енергострові и повысить предельные ценовые ограничения до уровня, установленным НКРЕКП в зоне ОЭС Украины», - говорится в письме.
В ICC отметили, что текущий уровень ценовых ограничений не покрывает даже минимальную себестоимость производства электроэнергии на Калушской ТЭЦ при текущих ценах на газ и уголь.
«При этом себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС на угле существенно превышает предельные цены. Ориентировочная себестоимость производства электроэнергии Калушской ТЭЦ при цене на уголь 2500 грн/т составляет 2065 грн/МВт.время. Таким образом ценовые ограничения не покрываются себестоимость производства и приводит к убыткам предприятия», - говорится в письме.
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Напомним, Калушская ТЭЦ, которая работает в Бурштынском энергоострове, уже почти месяц работает в кризисном режиме критически малых запасов угля и уже несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива на станции.
Руководство Калушской ТЭЦ несколько раз просило правительство и НКРЭКУ повысить ценовые ограничения до уровня хотя бы минимальной себестоимости производства тока на ТЭЦ и ТЭЦ.