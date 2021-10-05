За январь-сентябрь шахты «ДТЭК Энерго» добыли более 12,3 млн т угля марки «Г», из которых в сентябре 1,3 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

«Чтобы обеспечить стабильный непрерывный добычу, за 9 месяцев этого года на шахтах «ДТЭК Энерго» ввели в работу 22 новые лавы и было проведено почти 66 км горных выработок», - говорится в сообщении.

Всего же в этом году компания планирует добыть почти 17 млн т газового угля, а до конца года - ввести в работу еще 8 новых лав.

«Наши шахтеры и энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить стабильность и бесперебойность энергосистемы, особенно во время отопительного сезона, что приближается. Так, лишь на 8 действующих шахтах ДТЭК Павлоградуголь добыча за 9 месяцев 2021 года выросла на 720 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы мобилизуем все ресурсы для максимизации поставок топлива. Это особенно важно в условиях турбулентной и непростой ситуации, наблюдающейся с рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках», - отметил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.

По состоянию на 5 октября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго составили 604 тыс. т. Добиться этого удалось как за счет собственной добычи, так и пополнения запасов благодаря импорту. В компании отметили, что в последнее время ТЭС ДТЭК Энерго увеличили нагрузку и работают выше прогнозного баланса.

Основные причины-резкое похолодание в конце сентября и работа значительной части тепловой генерации на минимальном складе оборудования из-за отсутствия угля. Например, для поддержки всей энергосистемы, только в течение 20-26 сентября ТЭС ДТЭК Энерго увеличили нагрузку и отпустили в сеть 532 млн кВт·ч электроэнергии, что выше прогнозного баланса и на 109 млн кВт·ч выше, чем на предыдущей неделе. Количество блоков (турбин) в работе за указанный период также увеличилось с 18 до 23. При такой нагрузке было сожжено угля больше, чем планировалось.