Запас угля на государственной Калушской ТЭЦ (Бурштынский энергоостров, Ивано-Франковская область) составляет 1 000 тонн, что хватит на работу в течение 4 дней (до 10 октября).
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.
Запас угля на государственной ТЭЦ составляет только 2% от необходимого объема: 1 тыс. т из предусмотренных графиком Минэнерго 40 тыс. т.
Напомним, критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ возникла в конце августа. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.
Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.
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ТЭЦ не имеет возможности продавать электроэнергию даже по себестоимости из-за решения НКРЭКУ.
Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.