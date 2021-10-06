Запас угля на государственной Калушской ТЭЦ (Бурштынский энергоостров, Ивано-Франковская область) составляет 1 000 тонн, что хватит на работу в течение 4 дней (до 10 октября).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Запас угля на государственной ТЭЦ составляет только 2% от необходимого объема: 1 тыс. т из предусмотренных графиком Минэнерго 40 тыс. т.

Напомним, критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ возникла в конце августа. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.

Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

ТЭЦ не имеет возможности продавать электроэнергию даже по себестоимости из-за решения НКРЭКУ.

Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.