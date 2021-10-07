Компания «ДТЭК Энерго» заключила контракты на поставку в Украину 565 тыс. т угля из США, Польши и Казахстана.

Говорится в сообщении компании.

«За январь-сентябрь этого года на шахтах «ДТЭК Энерго» добыли 12,3 млн т угля марки «Г» и ввели в работу 22 новые лавы. Кроме того, компания первой среди отечественных компаний начала заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США. Лишь объемы уже законтрактованного импортного газового угля из Польши и США на сегодня составили более 565 тыс. т топлива», - говорится в сообщении компании.

По состоянию на 7 октября запасы угля на складах ТЭС «ДТЭК Энерго» составили 614 тыс. т.

С начала этого года теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго» нарастили объемы производства электроэнергии на 2 млрд кВт*ч, до 17,7 млрд кВт*ч, что привело к росту спроса на энергетический уголь.

«В сентябре теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго» отпустили более 1,9 млрд кВт*ч электроэнергии, а в течение последней декады месяца, для поддержки всей энергосистемы, работали выше прогнозного баланса. Причина повышенной нагрузки на ТЭС компании - похолодание в конце сентября и работа значительной части государственной тепловой генерации на минимальном складе оборудования из-за отсутствия угля. При такой нагрузке было сожжено больше угля, чем планировалось», - пояснили в компании.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.