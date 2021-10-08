Директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий рассказал, действительно ли можно сказать, что в современном мире происходит постепенное отмирание библиотек.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Издатель сравнивает библиотеку с сайтом новостей: «Туда читатели перестают заходить, если содержание там не обновляется. А если в библиотеку каждый месяц завозить новые книги, то она будет жить».

В то же время Красовицкий отмечает, что книжные магазины значительно проигрывают библиотекам в том плане, что у них новинки появляются позже. Как он объясняет, библиотека просто платит, получает и раздает книги читателям, а вот магазины имеют много различных поставщиков, с чем могут возникнуть определенные проблемы. «И люди знают, что, если они увидели на сайте издательства новую книгу, то через месяц они увидят её в библиотеке», - подчеркивает издатель.

Итак, констатирует он, отмирание библиотек связано только с устаревшим ассортиментом. Чтобы не быть голословным, Красовицкий сравнивает ситуацию в Украине и России, хотя обычно о последней положительно и не говорится. В частности, говорит гость программы, московская мэрия покупает книжные новинки для библиотек каждые две недели, а вот в украинской столице это происходит раз в год. «На это отпускают ограниченные суммы – до миллиона гривен. Для бюджета Киева это сумма символическая», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Красовицкий рассказал, действительно ли электронные и аудиокниги убивают книги бумажные.

Также Politeka писала о том, что Гончарук рассказал, как издательство воюет с РФ на информационном поле.