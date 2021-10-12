Известный артист Андрей Данилко в одном из интервью подискутировал на тему языкового вопроса в Украине и патриотизме, который живет в каждом.

Андрей Данилко заявил в интервью для Obozrevatel, что независимо от языка в повседневной жизни, украинский это или русский, человек может быть настоящим патриотом Украины. Однако граждане страны знать государственный язык обязаны.

"Патриот. Это слово столько сегодня используют в манипуляциях. Именно используют. Я патриот. Но не хочу употреблять это слово, оно будто запачканное", - признался Данилко.

Артист также отметил, что его патриотизм заключается прежде всего в чувстве любви к родной стране - Украине. В ходе беседы с журналистом певец также отметил, что считает долгом каждого гражданина Украины знать государственный язык.

"Я люблю своих людей, люблю Украину и все хорошее, что здесь происходит. Я горжусь тем, что я украинец. И не в языке здесь дело. А в отношении. Если ты в вышиванке грабишь страну - это патриотизм? Или сталкиваешь людей, но при этом говоришь на украинском языке? Это тоже патриотизм?", - заявил он.

Напомним, Данилко в образе Сердючки приоткрыл интригу, что ждет украинцев в новогоднюю ночь.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко принял близко к сердцу критику на шоу "Маска".

Также Politeka писала, что Полякова помогла хмурому Данилко расслабиться прямо на рабочем месте.