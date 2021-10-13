Певица Наталья Могилевская решилась сделать признания, которые касаются ее личной жизни - почему у нее не складывались долгосрочные отношения с мужчинами.

Артистка признается, что в ее жизни на романтические отношения никогда не оставалось времени, это и стало большой ошибкой. Может быть именно поэтому у нее не складывались долгосрочные отношения с мужчинами.

Об этом она рассказала в одном из интервью на Youtube.

"Я могла на 6 часов опоздать на свидание. У меня, кстати, муж был харьковчанин. Спросите его, почему он перестал быть моим мужем. Я говорила, что приеду в 7, а приезжала в 11", - вспоминает певица.

Тогда она поставила цель переосмыслить свою жизнь, систему ценностей, найти ответы на основополагающие, вечные вопросы и достичь гармонии.

"Я дважды пыталась создать семью, у меня не получилось, – поделилась звезда. – Я поняла, что не на то трачу время. Я остановила полностью свою жизнь. Начала работать над собой, разбираться. Устроила что-то типа Института счастья, нашла множество педагогов".

Напомним, Могилевская в обнимку с Монатиком заинтриговала украинцев эфиром "Співають всі".

Как Politeka писала, Полякова призналась, как Могилевская пыталась соблазнить ее мужа.