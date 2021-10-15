Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд в страну, высказалась об Украине и Революции Достоинства.

По мнению Королевой, она является "истинной украинкой", и считает, что ей запретили въезд в Украину из-за зависти, рассказала она в интервью Славе Демину.

Также певица рассказала, что в 2013 году поддерживала Майдан в Киеве и оказывала помощь тем, кто постоянно находился там.

"Я поддерживала Евромайдан, у меня там братья носили борщи и были на Майдане. Это тот первый Майдан, когда побили детей. Я в своей квартире в Киеве приютила ребят, которые были на Майдане. Но потом эта история переросла в другую. Я увидела в информационном поле много п**дежа. Я теперь "в домике" и не хочу об этом говорить", – рассказала Королева.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева является русской певицей украинского происхождения. Певица занимается творчеством и активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

В этот раз Наташа решила показать стильный образ в латексной косухе, шортиках и топе, который еле вместил пышные формы красотки. Певица сначала танцевала у зеркала, а потом немного отошла, впечатляя движениями с цветами.

"Снимаем кино ! Роль сложная , очень!Играю Наташу Королёву из прошлого , ну вообщем в свои 48 надо перевоплотиться в 16 !!! Вадюня сильно старался вернуть мне молодость? Получилось ?", - написала Наташа.

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