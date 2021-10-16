В Киеве на ВДНХ появилась скульптурная композиция, посвященная аистам. Об этом сообщили в компании ДТЭК Сети, которая является инициатором идеи.

Скульптуру установили на одной из центральных аллей парковой зоны Национального экспоцентра ВДНХ. Она является частью большого эколого-просветительского проекта #Лелеченьки компании ДТЭК Сети.

«ДТЭК трансформирует бизнес в соответствии с Новой стратегией 2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении целей устойчивого развития Глобального договора ООН. ДТЭК Сети – современный бизнес, который ориентируется в своей деятельности не только на достижении бизнес-целей, но и вносит вклад в решение важных для общества проблем. За 8 лет наши специалисты перенесли на платформы 250 гнезд аистов и помогли сохранить более 5 000 особей этой птицы. В 2021 году мы масштабировали наши усилия и устанавливаем 122 платформы в рамках эколого-просветительского проекта #Лелеченьки",- прокомментировал генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Этот проект включает: установку наибольшего в Украине количества птицезащитных платформ в течение одного месяца, эколого-просветительский проект для детей, медиа-проект и, непосредственно, создание арт-объектов. Скульптуры выполнены в стиле contemporary art. Автор-украинский художник и скульптор Лесь Панчишин.

"Благодаря искусству человечество знает свою историю. Я рад, что в коллаборации с бизнесом ДТЭК я получил возможность написать свою страницу для истории и обратить внимание людей на важность устойчивого развития. Какой мир достанется нашим детям – зависит от каждого из нас», – считает автор скульптуры Лесь Панчишин.

В компании добавили, что в течение сентября в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях сотрудники ДТЭК, лидеры мнений и клиенты компании устанавливали платформы, которые защищают гнезда аистов от сползания на линии электропередачи, обрыве проводов и гибели птиц из-за поражения током. Таким образом, компания предотвращает гибель птиц и возникновение аварий.