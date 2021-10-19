Стало известно об еще одной жертве коронавирусной инфекции - в возрасте 63 лет скончался российский актер Андрей Булгаков, наиболее известный по пародийным образам Петра I.

Причиной смерти Андрея Булгакова стала коронавирусная инфекция. Актера госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей реанимации, он скончался от осложнений на сердце. Об этом сообщают местные СМИ.

Коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования на своей странице в сети: "Спасибо, что ты был, что сделал то, что сделал! Что дал мне возможность сказать: "я хочу как Он!" Ты останешься Первым!".

Его жена в соцсети не скрывала своей печали и горя, поблагодарив мужа за счастье, которое он ей подарил.

"Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой... Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной... Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард...", - отметила Виктория Булгакова.

Андрей Булгаков был известен как актер, исполнявший роль Петра Первого. В 1998 году он стал победителем Всероссийского Съезда Двойников.

Артист основал и оставался до последнего дня главным режиссером Санкт-Петербургского театра исторических миниатюр и современных пародий. Также он сыграл одну из ролей в телесериале "Улицы разбитых фонарей".



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