В поезде "Харьков – Киев" произошел очередной "карантинный" конфликт.

Работница буфета и ее помощница отказались обслуживать пассажира из-за маски, которая им не понравилась.

"Это не считается маской", - заявили сотрудники "Укрзализныци".

Вияснилось, что на пассажире была якобы самодельная тканьевая маска, поэтому работники буфета отказались обслуживать его.

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Также они предложили ему купить маску у них, но украинец на это не согласился.

Ранее сообщалось, что новое ЧП произошло в поезде "Укрзализныци" - появилось видео.

На кадрах видно, как вода сильным потоком текла в коридоре возле туалета.

"Встроенный душ от "Укрзализныци"? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", - написал под видео автор поста.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.