Певицу Лолиту Милявскую постоянно упрекают в недостаточной погруженности в воспитательный процесс дочери - артистку это совершенно не беспокоит.

Об этом Лолита Милявская рассказала в одном из интервью для российских СМИ, пишет Starhit.

Певица Лолита рассказала, что когда родилась Ева, ей нужно было заниматься развитием карьеры, поэтому на помощь пришла мама. И практически с самого младенчества Ева проживала со своей бабушкой в Киеве. Там же она окончила школу, но после получения аттестата решила получить образование в Европе.

"Мама помогла мне воспитать прекрасную дочь. Мы победили многие проблемы, которые были у Евочки. Но опять же, если бы я не зарабатывала столько, мы бы их не победили. Мне плевать на людей, которые агрессивно говорят, что я не мать. Да идите вы... Не давайте детям образования, не ищите им врачей... Я на эти вещи не реагирую", — подчеркнула звезда.

Мать и дочь видятся нечасто из-за сильной занятости артистки. До пандемии они каждое лето отдыхали в доме Лолиты в Болгарии.

Также Лолита Милявская призналась, что Ева больше сосредоточена на учебе. Она проводит очень много времени за компьютером, но в социальных сетях не сидит.

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