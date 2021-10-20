Певицу Лолиту Милявскую постоянно упрекают в недостаточной погруженности в воспитательный процесс дочери - артистку это совершенно не беспокоит.
Об этом Лолита Милявская рассказала в одном из интервью для российских СМИ, пишет Starhit.
Певица Лолита рассказала, что когда родилась Ева, ей нужно было заниматься развитием карьеры, поэтому на помощь пришла мама. И практически с самого младенчества Ева проживала со своей бабушкой в Киеве. Там же она окончила школу, но после получения аттестата решила получить образование в Европе.
"Мама помогла мне воспитать прекрасную дочь. Мы победили многие проблемы, которые были у Евочки. Но опять же, если бы я не зарабатывала столько, мы бы их не победили. Мне плевать на людей, которые агрессивно говорят, что я не мать. Да идите вы... Не давайте детям образования, не ищите им врачей... Я на эти вещи не реагирую", — подчеркнула звезда.
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Мать и дочь видятся нечасто из-за сильной занятости артистки. До пандемии они каждое лето отдыхали в доме Лолиты в Болгарии.
Также Лолита Милявская призналась, что Ева больше сосредоточена на учебе. Она проводит очень много времени за компьютером, но в социальных сетях не сидит.
Напомним, любовника Лолиты Милявской застрелили, певица раскрыла подробности.
Как сообщала Politeka, 57-летней Лолите пришлось "старить" лицо, певица напугала внешним видом.
Также Politeka писала, что Резко похудевшая Лолита Милявская публично ответила Ольге Поляковой матом.