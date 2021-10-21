Подорожание газа может сделать недоступными самые необходимые продукты для украинцев.

Специалисты уверяют, что нынешнее подорожание газа обязательно скажется на ценниках в магазинах, сообщает ТСН .

"Повышения цены на газ, как на базовый энергоресурс, вызовет повышение цен практически на всю продукцию. Для рядового гражданина, прежде всего, это будут коммунальные услуги, продукты, товары первой необходимости.

Как только начинается инфляционный процесс, сразу дорожает человеческий труд: люди хотят повышения зарплаты, хотят сохранить хотя бы прежний уровень прибыли", - пояснил экономический эксперт Михаил Крапивко.

"Ничего не подешевело. Пусть лежит на полках , залеживается все.У людей нет денег, люди обеднели.Маленькие пенсии, Маленькие зарплаты. Надо зиму пережить", "Со своими богатейшими ресурсами из страны сделать цирк и посмешище это просто позор", "Вернее будет ещё хуже, подождите. Это только начало", "Знаю несколько человек в своем городе,которые проработали всю жизнь,а летом видела их за сбором макулатуры и бутылок,пенсия мала,вынуждены как-то выживать.что будут делать зимой, это просто ужас, дожились...", - пишут украинцы в сети.

Напомним, украинцев ждут новые тарифы на отопление.

Как сообщала Politeka, налог на недвижимость взлетит вслед за минималкой, подробности.

Также Politeka писала, что украинцы будут платить за газ по новым тарифам.