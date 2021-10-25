Председатель правления всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк рассказал, как выбрать безопасную службу такси и на какие критерии обращать внимание.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Во всех интернет приложениях такси есть сделка пользователя, она специально написана на 60-90 страниц, чтобы вы ее никогда не прочитали. Но там очень много явных моментов написано маленькими буквами, что такая компания не несет перед вами никакой ответственности за вашу жизнь, вещи и доставку вас на место. И когда вы на это согласны, и происходит какая-то авария, нет ни одного случая, чтобы кто-то получил компенсацию, потому что это невозможно», - рассказал он.

Антонюк сказал, что есть компании, которые говорят, что они несут ответственность и можно даже заключить с ними договор, поэтому надо обязательно смотреть условия пользованием такси. Если компания сразу вас лишает всех прав, говоря, что вы никто и ни на что не можете претендовать, считает он, а вы на такое согласны, то не надо потом обижаться. Если вы видите, что за вами приехала машина, которая на трех колесах, или ржавая, разваливается, то вам лучше в такую ​​машину не садиться, подчеркнул он, даже если у вас интернет приложение снимет за это 50 гривен.

«Во всем мире приложения такси регулируются законом и рынки перевозок регулируются также. Когда происходит ДТП, то в большинстве стран несется солидарная ответственность. Например, если водитель какой-то службы такси попал в ДТП и сломал пассажир ногу, то ему 50% выплачивает компания посредник, а 50% водитель. В Украине же все наоборот построено так, что пассажир не имеет никаких прав. В Украине водителей принимают на работу абсолютно без какого-либо контроля и все водители знают, что им ничего не будет», - резюмировал он.

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