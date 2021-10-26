Объективность рейтинга крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года, подготовленного Министерством защиты окружающей среды достаточно сомнительная ввиду отсутствия в стране системы государственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

Об этом заявил начальник аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, чьи слова приводит издания «Багнет».

«В стране нет системы государственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, как поделился со мной источник в Минприроды, сама методика проста – взяли цифры с разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, которые сами же вместе с областными департаментами экологии выдают, просуммировали и так получился рейтинг», - пояснил Чурин.

Чурин утверждает, что профильное министерство делает неполный рейтинг, поскольку не учитываются другие "загрязнители" - выхлопные газы от легкового транспорта, предприятия, от деятельности которых также выделяются вредные вещества, сжигание листьев, полей, которые используются сельским хозяйством под посевы.

По данным экологической общественности, существует большое количество мелких предприятий, которые "обновились" и работают на мощностях промышленных узлов советского периода.

Кроме того, эксперт уверен, что необходимо учитывать последствия для экологии из-за неконтролируемого количества ввезенных "евроблях". Как правило, все они используют бензин ниже экостандарта "Евро5", что не соответствует требованиям Евросоюза.

Там еще с 1970 года применяются и имплементируются Директивы, направленные на повышение экологичности легкового транспорта.