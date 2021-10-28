Настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского, протоиерей Нестор Коломиец объяснил, что литургия и богослужение могут показаться сначала непонятными, но, как только человек их почувствует, то все поймет и заинтересуется.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

Прежде всего священнослужитель отмечает, что литургия формировалась в течение 2 тысяч лет и она вместила в себя лучшие примеры музыки, поэзии и мысли. Тем не менее, отмечает он, часто можно услышать, что люди совсем не понимают того, что происходит во время службы, что там говорят и поют.

Попутно Коломиец сравнивает литургию с балетом: «На самом деле ту же реакцию испытывает человек, когда приходит в первый раз на балет: всё выглядит непонятно и не имеет, казалось бы, никакого смысла. Но, если самого дремучего человека водить на балет, то он начнет вникать и в скором времени сделается ценителем».

По словам протоиерея, нужно постоянно погружаться в молитву и богослужение и тогда обязательно придет понимание всего, что происходит во время литургии. То есть, добавляет он, если не бывать в церкви, то и оправдание найти не трудно. Тем не менее, подчеркивает Коломиец, чем чаще ходить в церковь, тем быстрее литургия и богослужение станут понятными и интересными.

С другой стороны, говорит он, все понять тоже нельзя. «Можно бесконечно углубляться в суть литургии, но самые простые слова понятны даже маленькому ребенку», - подчеркивает священнослужитель. В частности, в пример он приводит слова «Господи помилуй», так часто звучащие на богослужении. Коломиец объясняет, что это просьба к Богу сжалиться – эти слова понимает каждый человек.

Также протоиерей акцентирует внимание на том, что на службе нужно отвергнуть любые мысли о земных вещах и просто погрузиться в молитву на несколько часов.

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