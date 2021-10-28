На трассе возле Мелитополя произошло серьезное ДТП - авто отбросило на 50 метров.

Очевидцы происшествия раскрыли детали в сети.

Так, судя по фото - правый бок "Джили" смят, а "Славута" стоит посреди дороги в нескольких десятках метров от первого авто.

На месте работают сотрудники полиции и выяснят виновника ДТП. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло страшное смертельное ДТП, в результате которого автомобили буквально разорвало на части.

Автомобиль Infiniti пересекал перекресток на красный свет, не сбавляя огромной скорости. Машина ехала в сторону местного аэропорта. В этот момент перекресток на зеленый для себя сигнал светофора также пересекали несколько машин.

От сильного столкновения обе машины буквально разлетелись на части. Водитель Chevrolet погиб. Еще трое человек получили травмы и были госпитализированы.

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