Металлолом является стратегическим сырьем и Украине нужно немедленно запретить его вывоз, чтобы не останавливать промышленные предприятия. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Роман Соха, пишет Гордон.



«Экспорт лома нужно ограничивать и останавливать, если ситуация на сегодняшний день складывается так, что мы должны останавливать промышленные предприятия», - сказал Соха.



Он напомнил, что лом вывозится из страны в огромных количествах - в прошлом году в первом полугодии Украина экспортировала 17 тыс. тонн лома, а в первом полугодии 2021 года - уже 213 тыс. тонн лома. Если не остановить экспорт, металлургическая отрасль останется без сырья, и крупные предприятия вынуждены будут останавливаться, из-за чего десятки тысяч украинцев окажутся без работы.



«На моем округе расположены два металлургических предприятия – это «Днепроспецсталь» и «Запорожсталь». Общая численность работающих там людей – порядка 20 тыс. человек. Так вот если завтра эти предприятия остановятся и 20 тыс. человек окажутся на улице, и мы заходим в зиму, мы заходим в необходимость оплачивать платежки, тарифы и т.д., то это просто катастрофа», - объяснил Соха.



Кроме того, депутат подчеркнул: металлолом – стратегическое сырье, поскольку обеспечивает менее затратное и более экологичное производство металла. Поэтому правительство должно немедленно остановить его экспорт, чтобы не только не допустить остановки меткомбинатов сейчас, но и сохранить металлургическую отрасль в будущем.



«Это сырье, которое обеспечивает менее затратное производство. Мы уходим от двух процессов – это агломерация шихты, это доменные печи, первичная переплавка руды на чугун, работая с металлоломом. Потребность в предприятии – это от 30 до 90% в ломе. Поэтому я считаю, что это стратегическое сырье, и мы должны как можно быстрее принять это решение (запретить экспорт лома – ред.)», - подытожил Соха.



Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что, если не ввести запрет на экспорт металлолома, Украину ожидает масштабный кризис в металлургии, что негативно скажется на бюджете, который недополучит $1,5 миллиардов.



В свою очередь депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса. По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины.